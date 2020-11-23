Bursa Büyükşehir Belediyesinden ' Can Dostlara' şefkat eli

Koronavirüs salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok tedbiri uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da göz ardı etmedi. Gündelik hayat şartlarının değişmesi ve gıda işletmelerindeki tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayan can dostları için kentin farklı noktalarına mamamatikler ve su üniteleri yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak bu noktalara yem ve su takviyesi yapıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile sahipsiz sokak hayvanları da Büyükşehir'in şefkatli elinden yararlanıyor.