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Bursa Büyükşehir Belediyesinden sosyal mesafe ayarı

Bursa’da yaptığı çalışmalarla görüntü kirliliğine yol açan trafo binaları ve istinat duvarları gibi alanları birer sanat eserine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, pandemi sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlara sosyal mesafe işaretlemeleri yaptı.

Bursa'da yaptığı çalışmalarla görüntü kirliliğine yol açan trafo binaları ve istinat duvarları gibi alanları birer sanat eserine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, pandemi sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlara sosyal mesafe işaretlemeleri yaptı.


Bursa'nın yeniden yeşille anılan, estetik bir kent olması amacıyla yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile etkin mücadelenin ardından şimdi de normalleşme sürecinin sağlıklı ilerlemesi için çalışmalara ağırlık verdi. Bu süreçte sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyenin ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda bazı sosyal mesafe düzenlemelerine başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri de kente değer katan sanat eserlerinin ardından şimdi de pandemi sürecine yoğunlaştı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu Altıparmak, Fevzi Çakmak, İnönü, Setbaşı ve Atatürk caddesinde bulunan otobüs durakları, ATM noktaları, bankalar, PTT gibi bekleme alanlarında, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, özel boyalarla işaretleme çalışması yaptı.

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