Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden uzaktan eğitime sınırsız destek

Türkiye'de Mart ayında ilk vakanın görülmesiyle başlayan korona virüsle mücadelede hep ön saflarda görev alan Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim döneminde sağladığı desteklerle özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitime erişimine katkı sunuyor. Öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sistematik bir yaklaşım sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve hayırseverlerle birlikte 10 binden fazla tableti Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ihtiyaç sahipleri listesine göre dağıtacak. Bursa'da ikamet eden ihtiyaç sahibi 200 aileye televizyon desteği de verecek olan Büyükşehir Belediyesi, 100 öğrenciye ise laptop dağıtacak. BUSMEK merkezlerini EBA destek noktalarına dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 11 noktada 17 laboratuvar ile aynı anda 200 öğrenciye EBA destek noktası olarak hizmet verecek. Bu arada 14 BUSMEK kurs merkezi, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı 17 spor tesisi, 11 kütüphane, kültür ve bilim merkezi de bilgisayarı olan öğrenciler için ders ortamına dönüştürülüp, ücretsiz wifi hizmeti sunulacak.

“Mağduriyet yaşanmayacak”

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile birlikte Kent Meydanı'ndaki BUSMEK Kurs Merkezi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uzaktan eğitim alması gereken öğrenciler için oluşturulan sınıfları ziyaret etti. EBA üzerinden eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Başkan Aktaş, zorlu sürecin bir an önce sona erip, öğrencilerin okul bahçelerini doldurmasını hayal ettiklerini söyledi. 21 Eylül'de okulların buruk bir şekilde açıldığını dile getiren Başkan Aktaş, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yönlendirmesi neticesinde destek ve katkılarını sürdürdüklerini anlattı. Altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi'nin asli görevi olmaması rağmen sağlık ve eğitimde de yatırımlara devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi bazen okulların eksiğini gideriyor, bazen okul yapıyor. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayırseverlerimiz de duyarlı davranıyor. Covid 19 salgını sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar ile üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçildi. Uzaktan eğitim, teknolojik imkanlar dahilinde hayata geçirilebiliyor. Şunu özellikle ifade edeyim. Bizler ‘şu kadar tablet, televizyon verelim' düşüncesinden ziyade Bursa sınırlarında konuya daha sistematik yaklaşmak istedik. Tabletin tek başına yeterli bir unsur olmadığını biliyoruz. Tableti çalıştırmak ve ders çalışma imkanı sunmak için de internet gerekiyor. Bu imkana sahip olamayan insanlar da var. İhtiyaç sahiplerinin mağdur olmaması, öğrencilerin imkânsızlıklar sebebiyle eğitimden geri kalmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtik” dedi.

“Eğitime sınırsız destek”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan işbirliği çerçevesinde çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Aktaş, hayırseverlerle birlikte 10 binden fazla tableti ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını hatırlattı. İnternet altyapısı zayıf olan bölgelerde Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte tespit edilen okullarda ücretsiz wifi hizmeti sağlayacaklarını da ifade eden Başkan Aktaş, “Hem BUSMEK'e ait olan hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait olan EBA destek sınıfları ihtiyaç doğrultusunda dezenfekte edilecek. Tabii desteklerimiz bunlarla sınırlı değil. 8. sınıflara yönelik online ödüllü deneme sınavlarımız olacak. Mezun öğrencilere ücretsiz online sınav hazırlık eğitim paketi desteği vereceğiz. İhtiyaç duydukları konu ve alanlarda ders desteği sağlayacağız. 68 wifi noktasında öğrencilere ücretsiz internet hizmeti sunulmaya devam edilecek. 2 adet mobil bilgisayar sınıfı ile uzaktan eğitime destek sağlayacağız. Mobil bilgisayar sınıfları aynı zamanda ücretsiz wifi erişim noktası olarak hizmet verecek. Online müzik derslerinin ihtiyacı durumunda Orkestra Şube Müdürlüğü desteğiyle canlı performans sağlanacak. Online spor dersleri Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü desteğiyle spor tesislerinde canlı performansla verilecek” diye konuştu.

İhtiyaç durumunda uzaktan eğitimden yararlanan öğrenci ve ailelerine psikolojik destek hizmeti de verileceğini anlatan Başkan Aktaş, zor süreci el birliğiyle atlatacaklarını dile getirdi. Gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Çocuklarımızın okullarını çok özlediğini biliyoruz. Süreci tedbirlerle atlatarak en kısa zamanda onların okullara kavuşacağına inanıyorum. Eğitim sürecinin çocuklara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Büyükşehir'den eğitime büyük destek”

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise, yaklaşık 185 günlük bir ayrılıktan sonra hafta başında ilkokul 1 ve okul öncesi öğrencilerin yüz yüze eğitime başladığını hatırlattı. Diğer sınıflardaki öğrencilerin de bu hafta başından itibaren ders programlarının yapıldığını hatırlatan Dülger, “EBA Bilişim ağı üzerinden öğrencilerimize eğitim ve öğretim vermeye başladık. Bu noktada ortaya çıkan fiziki, teknik ve öğrencilerin ihtiyaçları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıları çözmek için uğraşıyoruz. Bu açıdan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük desteklerini gördük. Bizleri ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyoruz. Şuan okullarımızda 401 tane EBA destek noktası var. 2750 bilgisayarla öğrencilerimize destek sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi öğrenciye hitap eden alanları bu noktada tahsis ederek desteklerini sürdürecek. İnternet ağında yaşanan sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız için çalışmalarımıza destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.