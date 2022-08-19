Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 voleybol sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Cemal Bora Şensoy yönetiminde çalışmalarına yaklaşık 3 hafta önce start veren Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 1 Ekim 2022'de start alacak lig öncesi antrenmanlarına yoğun tempoda devam ediyor. İslami Dayanışa Oyunları'nda mücadele eden Voleybol Milli Takımı'yla üçüncülük elde eden Gökhan Gökgöz de takıma katılırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden ay yıldızlı ekipte yer alan Metin Toy dışında çalışmalarını eksiksiz sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ilerleyen günlerde yağacağı hazırlık maçlarıyla sezon öncesinde eksiklerini gidermeye çalışacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor, 1 Ekim 2022'de Ziraat Bankkart ile deplasmanda oynayacağı ligin ilk maçı öncesinde 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek ve Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma ile Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yer alacağı AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda mücadele edecek.