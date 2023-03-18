Bursa Büyükşehir Belediyespor Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek

sıraya yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 21. haftada 19 Mart 2023 Pazar günü (yarın) sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Ligde oynadığı 20 maçta 12 galibiyet alan ve 4 sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19 maçta 11 galibiyeti olan ve 6. sırada yer alan rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. TRTSPOR Yıldız'dan yayınlanacak karşılaşmayı Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal hakem ikilisi yönetecek. İki ekip arasında ligin ilkyarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazanmıştı.