Bursa Büyükşehir Belediyespor, gözünü Süper Lig'e dikti

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Eylül'de başlayacak sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekibinin hedefi Süper Lig'e yükselmek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerini tamamladı. VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde bir dizi muayene ve testten geçen sporculara Yardımcı Antrenör Fahrettin Öncel ve Serkan Ay da eşlik etti.

Eylül ayında başlayacak yeni sezona odaklandıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Fahrettin Öncel, “Sezon için yoğun hazırlıklarımız sürerken VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrollerimizi yaptık. Kontrollerimiz çok rahat geçti. Hekimler ve sağlık personeliyle birlikte idari personelin de alakası çok iyiydi. Çok ilgilendiler sağ olsunlar. Hizmetten çok memnun kaldık. Diğer Yardımcı Antrenörümüz Serkan Ay ile sporcularımıza eşlik ettik. Ağustos başında antrenmanlarımıza başlamıştık. Kampımız için de adres Bursa... Eylül ayına kadar normal antrenman programlarıyla sürecek. Geçen sezon play-off'un ilk turunda İzmir ekibi Bayraklı'ya elenerek lige veda ettik. Sezonu 7. bitirdik. Bu yıl yine üst lige oynuyoruz. Hedefimiz yine Süper Lig'e çıkmak. İnşallah onu da bu sezon başaracağız. Transferlerle takımın hemen hemen hepsi yenilendi. Geçen sezona göre hava daha iyi, olumlu. Sezon uzun soluklu bir süreç ama hedefimiz Süper Lig” diye konuştu.