Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Kadınlar Basketbol Ligi'nin bitimine 4 hafta kalan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde bu sezon önemli zaferlere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sezon öncesinde düzenlenen Federasyon Kupası'nda da final oynayarak iddiasını ortaya koyan Bursa ekibi, 26. hafta mücadelesinde sahasında Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u 66-59 mağlup ederek daha önce bir çok kez kapısından döndüğü Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi başardı. Rakibiyle Şahin Başol Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediye, elde ettiği sonuçla üst üste 9. galibiyetini aldı ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu, teknik ekip ve yönetim şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Maçı salonda takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da coşkuya ortak olurken, sporcuları tebrik etti. Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer de sporcu ve teknik ekibi kutlarken, sezon boyunca desteğini esirgemeyen Alinur Aktaş'a da teşekkürlerini sundu.

Salon: Şahin Başol

Hakemler: Abdullah Uyanık, Burak Pehlivan, Sadettin Baycan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ferda Yıldız, Mürüvvet Uca 17, Gülşah Çelebi, Saynur Tozlu 1, Dilek Dedeoğlu 2, Yağmur Bul 6, Betül Pehlivan 2, Sasha Goodlett 29, Gamze Zeren 9

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: Breanna Richardson 15, Revaziye Gönül Dönmez 12, Zilan Gülsüm , Deniz Şanlı 14, Aslı Sevinç 8, Yağmur Öztürk 7, Yasemin Güneş 3

1.Periyot: 14-17 (Gürespor lehine)

Devre: 36-25 (Bursa BŞB lehine)

3.Periyot: 57-45 (Bursa BŞB lehine)