Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı 27 madalya kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı sporcuları, Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları'nda 27 madalya kazandı. Bursa ekibi, takım halinde kadınlarda şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, erkeklerde ikinci sırada yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı başarıya doymuyor. Türkiye Kano Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları'na katılan Bursa temsilcisi önemli başarılara imza attı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon büyük heyecana sahne olurken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8 altın, 11 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 27 madalya kazandı. 3 gün süren yarışlarda 12 ilden 25 kulüp ve 170 sporcu mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 27 madalyanın yanı sıra kadınlarda takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, erkeklerde ikinci oldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ SPORCULARININ ELDE ETTİĞİ DERECELER

1. Gün:

Bedirhan Çıktay: Genç Erkek C1 1000 M Türkiye 1.'si

Emircan Ayaklı: Genç Erkek K1 1000 M Türkiye 2.'si

Zehra Gümüş: Genç Bayan K1 1000 M Türkiye 2.'si

Ebrar Elenur Efe: Genç Bayan K1 1000 M Türkiye 3.'sü

2. Gün:

Tuğçe Taylak: Büyük Bayan C1 500m Türkiye 2.'si

Müge Kaya: Büyük Bayan C1 500m Türkiye 3.'si

Bedirhan Çıktay: Genç Erkek C1 500 M Türkiye 3.'si

Emircan Ayaklı: Genç Erkek K1 500 M Türkiye 2.'si

Alper Akbulut: Genç Erkek K1 500 M Türkiye 3.'si

Kardelen Yaranç: Yıldız Bayan 500 M Türkiye 1.'si

Şevval Kervan: Yıldız Bayan 500m Türkiye 3.'si

Eslem Er: Genç Bayan C1 Türkiye 1.'si

Selin Koyuncu: Genç Bayan C1 Türkiye 2.'si

Zehra Gümüş: Genç Bayan K1 500 M Türkiye 2.'si

Ebrar Efe: Genç Bayan K1 500 M Türkiye 3.'si

3 Gün:

Tuğçe Taylak: Büyük Bayan C1 500m Türkiye 1.'si

Müge Kaya: Büyük Bayan C1 500m Türkiye 3.'si

Bedirhan Çıktay: Genç Erkek C1 500 M Türkiye 2.'si

Emircan Ayaklı: Genç Erkek K1 500 M Türkiye 1.'si

Melih Uslu: Büyük Erkek C1 500 M Türkiye 2.'si

Kırılo Avgan: Büyük Erkek C1 500 M Türkiye 2.'si

Kardelen Yaranç: Yıldız Bayan 500 M Türkiye 1.'si

Şevval Kervan: Yıldız Bayan 500m Türkiye 3.'si

Eslem Er: Genç Bayan C1 Türkiye 1.'si

Selin Koyuncu: Genç Bayan C1 Türkiye 2.'si

Zehra Gümüş: Genç Bayan K1 500 M Türkiye 1.'si

Ebrar Efe: Genç Bayan K1 500 M Türkiye 2.'si