Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerden 16 madalya

Balıkesir ve Bursa'da yapılan iki organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, 8 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 16 madalya kazandılar. 16 Haziran 2023'te Balıkesir'de düzenlenen Gönen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'danBekircanÖzturgut büyük orta boyunda, Mikail Bilen deste orta boyda, Emirhan Çetin teşvik 2 boyda ve Hamza Oran teşvik 1 boyda altın madalya kazanırken, Uğurcan Humar deste küçük boyda, Mehmet Hüseyin Altunakar tozkoparan boyda ve Rüstem Öztürk ise teşvik 1 boyda üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

17 Haziran 2023'te Bursa'da düzenlenen 61. Çalı Yağlı Güreşleri'nde de Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler kürsüden inmedi. İddialı pehlivanların yer aldığı organizasyonda baş boyunda er meydanına çıkan Bursa'nın tek başpehlivanı Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yalçın Üncül, yarıfinale kadar yükselirken, müsabakaları üçüncü olarak tamamladı. Balıkesir'de altın madalya kazanan bir başka Bursa Büyükşehir BelediyesporluBekircanÖzturgut ise Çalı Yağlı Güreşleri'nde de büyük orta büyük boyda birinciliği kimseye kaptırmadı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un bir başka başarılı güreşçisi Onur Keskin müsabakalarda deste orta boyda yine altın madalya kazanarak birinciliklerine bir yenisini daha eklerken, teşvik 2 boyunda Emirhan Çetin, teşvik 1 boyunda Hamza Oran altın madalyanın sahibi oldu. Teşvik 1 boyunda Rüstem Öztürk ile gümüş madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'da deste boyunda Mustafa Çelik, minik 2 boyunda Ensar Samet Atar ve minik 1 boyunda da Enes Haliloğlu bronz madalya kazanmayı başardı.