Bursa Büyükşehir personeli siber tehditlere karşı bilgilendirildi

Hizmet içi eğitim programları ile personeli sürekli daha donanımlı hale getirmeyi hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilgi güvenliği eğitimi ile personeli muhtemel siber tehditlere karşı bilgilendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgi güvenliği farkındalığı çerçevesinde, farkındalığı ölçmek amacıyla tüm personelin dahil edildiği geniş çerçeveli bir oltalama (phishing) saldırı simülasyonundan sonra şimdi de personele yönelik "Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi" düzenlendi. Personele bilgi güvenliği bilinci aşılamanın hedeflendiği ve 3 gün süren eğitimde siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, kurumun ve çalışanların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza irca etme amacıyla kötü maksatlı yazılımlar, kimlik avı e-postaları, oturum açma bilgilerinin güvenliği, sosyal mühendislik saldırıları gibi pek çok konuya değinildi.

Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi ile Büyükşehir personelinin siber tehditlerine karşı daha şuurlu hale getirilmesi sağlanmış oldu.