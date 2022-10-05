Bursa Büyükşehir personeline İHA eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı planlı eğitim programında yer alan İnsansız Hava Aracı Kullanımı (İHA) eğitimi, Bursa Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları, Prof. Dr. Turan Sönmez, Arş. Gör. Burhan Gencal ve Arş. Gör. Emre Kılınçarslan tarafından gerçekleştirildi.

Kurum kapasitesinin arttırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, gelişen teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitimler çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim Belediye hizmet binasında dört gün boyunca teorik ve pratik olarak yapıldı.

Eğitimin 16 saatlik teorik bölümümde cihazların tanıtımı, İHA'ların kullanımında yasal mevzuatlar, sabit kanatlı model uçakların simülasyon uygulaması gibi konular ele alındı. Pratik eğitim bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi Uygulama Sahasında İHA'larla uygulama yapıldı. Bu eğitim çalışması ile arama kurtarma, ilk yardım, yangın müdahale ve kontrol, yer alan tespiti, kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi, trafik sayım, kavşak gözlem, köprü gözlem, harita oluşturma, trafik analizi ile denetim ve kontrol gibi birçok faaliyetin daha etkin biçimde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.