Bursa Büyükşehir personeline katılım sertifikası töreni

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı eğitim planı doğrultusunda gerçekleştirilen kurum içi eğitimlerin sertifika töreni Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

İleri Düzey Excel, Etkili İletişim Teknikleri, Diksiyon ve Hitabet, Baba Destek Programı, İnsansız Hava Aracı (İHA), Proje Yönetimi, Yeşil Sertifika, Web Tasarımı, Grafik Tasarım, Temel Seviye İngilizce ve Fotoğrafçılık olmak üzere 11 başlık halinde, yıl içerisinde yaklaşık 5'er hafta devam eden eğitimlerde toplam 264 personele sertifikaları dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ile Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka'nın bulunduğu törende açılış konuşmasını yapan Akhan, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin önemine değinerek, belediyelerin halkın yüz yüze temasta bulunduğu önemli bir kurum olduğu hatırlattı. Akhan, bu yüzden personelin teknik ve kişisel eğitimler ile yetkinlik seviyesinin üst seviyeye çıkarılmasında eğitimlerin belirleyici olduğunun altını çizdi.

Eğitmenler; AÇEV Bursa Şubesi Temsilcisi İsmail Çevik, Bursa Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eğitmenleri Aykan Özyürek, Burçin Öner Gezer, Pelin Feymi, Nursema Çiftçi, Başak Saygı Şahin, Adem Akçora ile 11 eğitimde dereceye giren 6 personelin hediyeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan tarafından verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanvekili Emine Nadir ve Eğitim Şube Müdürü Mahmut Turunç da personeli katılım sertifikalarını verdi.