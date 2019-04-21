Bursa Büyükşehir şampiyon

Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, play-off final etabı son maçında Palandöken Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek Erkekler Birinci Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselme hedefini bir maç kala garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, play-off final etabı son maçında Palandöken Belediyesi ile karşılaştı. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve baştan sona yeşil-beyazlıların üstünlüğü ile geçen karşılaşmanın ilk setini Bursa ekibi 25-19 önde tamamladı. Kıran kırana geçen maçın ikinci setinde 23-19 geriye düşen Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli antrenör Bahadır Aksoy'un yaptığı değişiklerle seti önce 24-24'e getirdi, ardından 28-26 önde geçerek durumu 2-0 yaptı. Maçın son setinde de rakibine önde bitirme şansı tanımayan Bursa temsilcisi bu seti de 25-23 geçerek maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla play-off final etabında 8 puana ulaşan yeşil-beyazlılar TVF Erkekler Birinci Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

“Bursa hak ettiği değeri görecek”

Ödül töreninin ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Efeler Ligi'ne şampiyon olarak yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sorgun Belediyespor galibiyetinin ardından Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantilediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Sporcular açısından çok yoğun ve yorucu bir sezon oldu. Bu sezonu Efeler Ligi'ne yükselerek ve şampiyon olarak taçlandırdık. Sorgun Belediyespor karşısında aldığımız galibiyetle, bir maç kala Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantilemiştik. Bugün Palandöken Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek ligi şampiyon tamamladık. Çok önemli bir başarı. Tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi, yönetim kurulu üyelerimizi bu başarıdan dolayı kutluyorum. Voleybolda Bursa'yı hak ettiği değere ulaştırmak için çalışacağız. İnanıyorum ki Efeler Ligi'nde de bu başarıları yakalayacağız. Diğer branşlardaki sporcularımız da şehrimize yeni başarılar kazandırmak için var gücüyle çalışıyor” diyerek bu başarıya katkı sağlayan, emek veren herkesi tebrik etti.

“Çok mutluyuz”

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün deneyimli çalıştırıcısı Bahadır Aksoy, sezon boyunca gösterdikleri emeğin karşılığını aldıklarını söyledi. Sezon başında koydukları her hedefi gerçekleştirdiklerini belirten Aksoy, “Ağustos ayında sezonu açtık. Çok uzun bir maraton oldu. Bu süreçte bütün hedeflerimizi sırasıyla gerçekleştirdik. Normal sezonu birinci tamamladık. Yarı finallerden, final etabına yükseldik. Çok önemli galibiyetler alarak, bir maç kala Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantiledik. Bugün de rakibimizi mağlup ederek bu sezonu şampiyon olarak tamamladık. Takım olarak çok mutluyuz. Sporcularım, ekip arkadaşlarım, yöneticilerimiz herkes büyük bir özveriyle üzerine düşeni yaptı. Bu takım, Bursa'yı hak ettiği ligde, hak ettiği şampiyonlukla temsil edecek. İnanıyorum ki Bursa, bu takım ile birlikte yeniden voleybolun beşiği olacak” ifadelerini kullandı.

“Kalıcı olmak istiyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Mestan ise “Bursa'nın 15 yıldır erkek takımlarında bu seviyede bir takımı olmamıştı. Biz bunu bu sene başardık. Hem Efeler Ligi'ne çıktığımız için hem de Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamladığımız için çok mutluyuz. Öncelikli hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Bu sezon takımın yarısını Bursalı sporcular oluşturdu. Başkanımızın koyacağı hedef doğrultusunda takıma katılanlar olacak. Yine Bursalı sporcularımız yanında başka sporcular da olacak. Zaman içerisinde Avrupa kupalarında yer almak istiyoruz. Avrupa şampiyonlukları da olsun istiyoruz Bunlar ilerideki zamanlar için hedeflerimiz. Öncelikle biz Efeler Ligi'nde kalıcı olmak ve bu ligde kalıcı olacağımızı ispatlamak istiyoruz. Bu şampiyonlukta emeği geçen herkese, sporcularımıza, teknik ekibimize, yönetim kurulu üyelerimize ve bizim her an yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

TVF Erkek Birinci Ligi'ni birinci olarak tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.