Bursa Büyükşehir'de kamu personeline ‘protokol' eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 eğitim programında yer alan “Protokol Bilgisi ve Resmi Makamlarda Protokol Kuralları Eğitimi”, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri personelinin katılımıyla Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Personelin mesleki, mevzuat ve teknik eğitimler dışında kişisel gelişiminin, motivasyonun ve hiyerarşik ilişkilerin kurallara uygunluğunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen eğitim, Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler ve Protokol Uzmanı Yunus Biçer tarafından verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, açılış konuşmasında, protokol bilgi ve kurallarının önemine değinerek, ast-üst ilişkilerinin, kılık kıyafet düzeninin, hizmet alacak vatandaş ile iletişimin kurallara uygun gerçekleştirilmesinin devleti temsil etmedeki önemine değindi.

Programa, uzaktan eğitim sistemi BUEM üzerinden canlı olarak da erişim sağlandı. Dış İlişkiler ve Protokol Uzmanı Yunus Biçer Biçer, kamusal alanda protokol kuralları, ast-üst ilişkileri, makam odalarında uyulması gereken kurallar, öncelik sıralaması, resmi yazışma ve telefon protokolü, selamlaşma ve tanıştırma protokolü, ziyaret, uğurlama ve kişisel imaj konularını ele aldı.

Zengin içerikte görsellerle desteklenen eğitimde, protokol kurallarının tarihsel gelişimi hem teorik olarak hem de uluslararası-ulusal örneklere anlatıldı. Ayrıca protokol bilgisi ve kurallarının, kamu kurumlarında ve devletlerarası ilişkilerde temsil düzeyinde oynadığı merkezi öneme vurgu yapıldı.