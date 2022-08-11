Bursa Büyükşehir'de stajyerler oryantasyon eğitiminde

Üniversite öğrencileri, ‘meslek, kişisel gelişim, amaç ve hedefler göz önünde bulundurularak' Büyükşehir Belediyesi'nin farklı hizmet birimlerinde staja başladı. İlerleyen yıllarda hem kent hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak stajyerlerin motivasyonlarını artırmak, kendi aralarında kaynaşmalarını sağlamak, hizmet birimlerini tanıtmak ve çalışan personelle tanışmalarını sağlamak amacıyla oryantasyon eğitimi düzenlendi. Eğitimde, iş güvenliği ve ilkyardım konuları, öğrencilerin uyması gereken kurallar, tâbi oldukları kanun tüzük ve yönetmelikler ile ödev ve yükümlülükleri anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, Büyükşehir Belediye'sinde staj yapmanın önemli bir ayrıcalık olduğunu belirterek, devlet ve bürokrasi protokolü ile kamu kurumunda çalışma kurallarının önemine değindi.