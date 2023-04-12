Bursa Büyükşehir'de yalın hizmet ödüllendirildi

Toplam 166 depo alanı arasından 91 puan alan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı birinci oldu. Dereceye girenler başarı belgesiyle ö düllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, var olan kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en verimli hizmetin sunulabilmesi amacıyla, özel sektörde yoğun olarak kullanılan ancak kamuda örneklerine fazla rastlanılmayan yalın yönetim sistemini 2020 yılında uygulamaya başladı. Sürekli iyileştirme felsefesiyle aralıksız devam eden Yalın Belediyecilik uygulamaları çerçevesinde, mal ve malzemelerin depolandığı tüm alanların nitelikli standartlara kavuşturulabilmesi adına mentör ve yalın ekip lideri ile depo ziyaretleri yapıldı.

Kurumun sahip olduğu 166 alan; fiziki yapısı, düzeni ve işleyişi bakımından üç ana başlıkta 19 kriterden oluşan değerlendirme sorularına göre puanlandı. Buna göre 91 puan ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı birinci sırada yer alırken, 82 puanlı İtfaiye Dairesi Başkalığı da ikinci oldu.

En iyi iki Daire Başkanlığına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından başarı sertifikaları takdim edildi. Kurumun sahip olduğu 166 alanın; fiziki yapısı, düzeni ve işleyişi bakımından üç ana başlıkta 19 kriterden oluşan değerlendirme sorularına göre puan verildi. 91 puan ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı birinci, 82 puan ile İtfaiye Dairesi Başkalığı ikinci oldu. Her iki daire başkanlıklarına başarı belgeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verildi.