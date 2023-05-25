Bursa Büyükşehir'de yazılım geliştirmede üst düzey güvenlik

Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki eğitimle yazılım projelerinde görev alan yazılım geliştirici personelin güvenli yazılım geliştirme teknolojilerinde yetkinliğinin artırılmasını hedefleniyor. Eğitimde, kurumsal güvenli yazılım geliştirme kültürünün oluşturulması, güvenli yazılım geliştirme kurallarının nasıl ve ne zaman uygulanacağı, yazılımların siber güvenlik tasarımının yapılması, yazılım güvenlik testlerinin gerçekleştirilmesi, güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü faaliyetlerinin izlenmesi ve denetimi ile yazılım güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması konuları ele alıyor.

İki gurup halinde 2 Haziran'a kadar sürecek eğitimde altyapıda, girdi yöntemlerinde, kimlik doğrulama, oturum yönetimi, yetkilendirme, mimari tasarım, kod geliştirme ve veri tabanlarında güvenliğin yanı sıra güvenlik analizleri ve testler gibi pek çok konu ele alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi Bilgisayarlı Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimle, geliştirilen veya kaynak kodları ile birlikte tedarik edilen uygulama yazılımlarında bulunabilecek açıklıkların asgari düzeye indirilmesi ve kurumsal siber güvenliğe katkı sağlanması hedefleniyor.