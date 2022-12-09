Bursa Büyükşehir'den Akıllı Şehir Akademisi

Türkiye'de Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığını ilk kuran belediye olan, bu alanda yaptığı çalışmalarla Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığının Küresel Geleceğin Şehirleri Programı çerçevesinde hibe desteği kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi şimdi de Akıllı Şehir Akademisi kuruyor.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Bursa'yı geleceğe hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, çağın gereği olarak teknolojinin tüm imkanlarını hizmetlere entegre ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı rehberliğinde Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığının Küresel Geleceğin Şehirleri Programı doğrultusunda kazandığı hibe ile Bursa'nın Akıllı Şehre Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planını hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehre dönüşüm çalışmalarında hız kesmiyor. Bursa'nın kaynaklarından değer üreten, daha yaşanabilir, yenilikçi, sürdürülebilir ve erişilebilir şehir olması yolunda önemli bir rehber olacak eylem planın yayımlanmasının ardından şimdi de İnovasyon Merkezine bağlı faaliyet gösterecek Bursa Akıllı Şehir Akademisi kuruluyor. Bursa Akıllı Şehir Akademisi ile akıllı şehircilik uygulamalarında farkındalığın artırılmasını ve uygulamaların daha geniş mecralarda duyurulması amaçlanıyor. Akademi'de belirli aralıklarla yapılması planlanan etkinliklerde; akıllı şehircilik nedir, Türkiye'den ve dünyadan örnekler, dijital dönüşüm, blok zincir, büyük veri nedir, veri nasıl toplanır, akıllı şehir yönetiminde verinin önemi, toplanması, anlamlandırılması, proje ve fikirlere dönüştürülmesi gibi başlıklara yer verilecek.

Bursa Akıllı Şehir Akademisi'nin tanıtımı, ‘Bilgi Üniversitesi kurucu ekibinde yer alan Next Akademi Başkanı Levent Erden'in katılımıyla' 12 Aralık 2022 tarihinde saat 17:00'de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek.