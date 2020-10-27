Bursa Büyükşehir'den dağ yöresine nitelikli tarım desteği

Nitelikli ürünlerin üretiminde güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kuşkonmaz üretiminde de geri alım garantisi verdiklerini dile getirdi.

Bursa'da sanayi dışında turizmin ve tarımın da nitelikli gelişimi için hamleler yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede kırsal kalkınmanın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'da katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi noktasında çiftçilere destek veren Büyükşehir Belediyesi, ahududu, yaban mersini, aronya, siyez buğdayı gibi farklı türlerin de yetişmesi için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Orhaneli'de yeni projeye start veren Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri işbirliğinde 28 bin adet kuşkonmaz fidesi ve 2 bin 400 adet Trabzon hurması fidanını çiftçilere teslim etti. Proje kapsamında 5 üreticiye 2'şer dekar ve 1 üreticiye 5 bin 600 adet olmak üzere kuşkonmaz fidesi, 1 dekara 40 adet ve 1 üreticiye 120 adet fidan olmak üzere kurutmalık Trabzon hurması desteği verildi. Toplam 60 dekar meyve bahçesi oluşturulurken, projenin toplam maliyeti 105 bin TL oldu. Maliyetlerin yüzde 70'i Büyükşehir Belediyesi tarafından, yüzde 30'u ise üreticiler tarafından karşılanıyor. Kuşkonmaz bitkisinin yetiştiriciliği ise Bursa'da ilk kez alternatif ürün olarak destekleniyor.

Tören öncesinde Orhaneli ilçesindeki Karıncalı ve Yürücekler mahallelerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, Başkan Aktaş'a vatandaşlar tarafından takımlarının formaları hediye edildi. Yürücekler Mahallesi'nde hazırlanan sacın başına geçerek katmer pişiren Başkan Aktaş, kadınlarla da sohbet ederek isteklerini dinledi. Şimdiye kadar verilen desteklerden ötürü teşekkür eden vatandaşlar, ihtiyaç duydukları konuların da en kısa zamanda giderilmesini istedi.

“Çiftçiye alım garantisi”

İlçe merkezindeki fidan dağıtım töreninde konuşan Başkan Aktaş, pandemi sürecine rağmen yeni projeleri şehre kazandırmaya devam ettiklerini dile getirdi. Hollanda'nın tarım topraklarının Türkiye'nin 6'da biri olmasına rağmen gelirinin üç katı olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, Türkiye'nin önünde tarımsal anlamda önemli fırsatlar olduğunun altını çizdi. Ahududu, yaban mersini, aronya, siyez buğdayı üretimlerinde güzel gelişmeler yaşandığını söyleyen Başkan Aktaş, “Bursalılar olarak tabir yerindeyse altın madeninin üzerinde oturuyoruz. Buralar çok bereketli topraklar. Ne ekerseniz fazla fazla karşılığını alırsınız. Kaliteli ve doğru işleri doğru zamanda yapmalıyız. Kuşkonmaz üretiminde Büyükşehir Belediyesi olarak geri alım garantisi veriyoruz. Bu projede maliyetin yüzde 70'i Büyükşehir Belediyesi'nden, yüzde 30'u çiftçiden karşılanacak. Bir kişinin daha hayatına dokunup yardımcı olmanın hesabını yapıyoruz. Tarımla ilgili yapabileceğimiz çok güzel hamleler var. Daha nitelikli ürünlere yönelmeliyiz. Ciddi potansiyelimiz var. Çiftçimiz yeter ki koştursun, destek Büyükşehir Belediyesi'nden. Tarım AŞ aracılığıyla piyasayı regüle etmek için ürün de alıyoruz. Hep birlikte daha güzele ve iyiye ulaşacağız. Bereketli bir yıl olsun. Çiftçimize bol ve bereketli kazanç diliyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise projenin hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Tarımda kadın çiftçilerin emeğinin büyük olduğunu belirten Gözgeç, katma değerli ürünlerin tüm çiftçilere bol kazançlı getirmesini diledi.

Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, 2016 yılından bu yana ilçede Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım Müdürlüğü ve milletvekillerinin desteğiyle 600 bin fidanın dağıtıldığını ifade etti. Bu sene 15 ton yaban mersini elde edildiğini söyleyen Bulgurlu, pandemi sürecinde çiftçiye maske desteği verdiklerini ve üretimlerini ara vermeden sürdürmelerini sağladıklarını anlattı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle daha öncede çiftçiye destek olduklarını, 7 bin 500 adet goji berry (kurt üzümü) fidanı dağıtıldığını belirtti. Katma değeri yüksek ve çiftçiye geri dönüşümü fazla olan ürünleri çiftçiyle buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Aykurt, “Belediye olarak 20 dönümlük alanda Trabzon hurması için örnek bahçe oluşturacağız. Bu sene çiftçilerimiz sadece yaban mersininden 750 bin TL kazanç sağladı. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nden destek aldık. Yaban mersini konusunda ciddi talep var. Biz sadece yurtiçine mal verebildik. Hedefimiz, yurtdışına ihraç yapabilmek. Çiftçilerimiz gün geçtikçe artıyor. İnsanların doğduğu yerlerde doymalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

İl Tarım Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Trabzon hurması projesinde 9 mahallede 20 üreticiye toplam 60 dekarda 2 bin 400 fidan verildiğini söyledi. Kuşkonmaz projesi kapsamında ise 5 üreticiye toplam 10 dekar alanda 28 bin fide dağıtıldığını anlatan Ceylan, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çiftçiler adına konuşan Halil Dönmez, tarım bölgesi olan Orhaneli'de çiftçiye verilecek desteğin önemine dikkat çekti. Zaman zaman çiftçilere fidan ve hayvan desteği verildiğini ancak bazen kalitesiz ürün desteğiyle üreticiye zaman kaybı yaşatıldığını belirten Dönmez, “Artık vatandaş kaliteli fidana, kaliteli tohuma önem veriyor. Orhaneli'de yaşayan vatandaşlara yardımcı olan tüm protokole teşekkür ediyorum. Üretici elbette dışarıdan tohum veya fidan alabilir. Fakat kalite sorunu yaşanabiliyor. Bu yüzden devlet güvenceli ürüne ihtiyacımız var. Vatandaş önü açılırsa iş yapmaya hazır” dedi.