Bursa Büyükşehir'den dev arıtma hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yatırım Bankası'ndan temin edilen 40 milyon 500 bin Euro'luk krediyle Orhaneli, Orhangazi, İznik ve Doğu Arıtma tesislerinin kapasitesini artıracak, Karacabey'e de yeni bir arıtma tesisi kazandıracak.

Sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden hareketle bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında altyapı hamlelerini tek tek atıyor. Daha önce Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan 50 milyon Euro'luk krediyle yapımına başlanan Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl ilçesindeki içme suyu hatları ile ilgili yatırımlar hızla devam ederken, şimdi de özellikle atık suların arıtılması için önemli bir yatırıma start veriliyor. Orhaneli, Orhangazi, İznik ve Karacabey ilçelerinin yanı sıra kent merkezinin daha güçlü bir altyapıya kavuşturulması amacıyla şimdi de yine Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan 40 milyon 500 bin Euro'luk dev yatırıma başlanıyor.

Kapasite 3'e katlanıyor

Orhaneli, Orhangazi, İznik ve Doğu Arıtma tesislerinin kapasitesini artıracak, Karacabey'e de yeni bir arıtma tesisi kazandıracak iki farklı işin sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve yüklenici firmaların sorumluları arasında imzalandı. Tarihi binada yapılan ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'in da katıldığı imza töreninde konuşan Başkan Aktaş, bu projelerde hem mevcut arıtma tesislerin kapasitesinin yaklaşık 3 kat artacağını hem de Karacabey Yeniköy'e yeni bir arıtma tesisi kazandırılacağını söyledi. Bu finansmanın 15 milyon 518 bin Euro'luk bölümü ile Orhaneli Atıksu Arıtma Tesisinin günlük 1000 metreküp olan kapasitesi günlük 4400 metreküpe çıkarılacak. Mevcut İleri Biyolojik Doğu Atıksu Arıtma Tesisi girişi ve ön arıtma üniteleri kapasitesi de günlük 240 bin metreküpten günlük 800 bin metreküpe yükselecek. Avrupa Yatırım Bankası'ndan temin edilen finansmanın yaklaşık 25 milyon Euro'luk bölümü ile de Karacabey Yeniköy'e günlük kapasitesi 4400 metreküp olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılacak. Aynı zamanda mevcut Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi günlük 17 bin metreküpten 51 bin metreküpe, İznik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi de günlük 9 bin metreküpten 24 bin metreküpe çıkarılacak.

Güçlü altyapı, sağlıklı gelecek

Bursa'yı sağlıklı bir geleceğe taşımak için altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, bu yatırımları zaman zaman öz kaynaklar ile bazen de İller Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası kredileri ile hayata geçirdiklerini söyledi. Orhaneli, Orhangazi, İznik ve Karacabey ilçelerinin yanı sıra kent merkezinin daha güçlü bir altyapıya kavuşturulması için yapılacak son yatırımların da Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan 40 milyon 500 bin Euro'luk krediyle yapılacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Hizmet anlamında kent merkezinde ne varsa 17 ilçemizin tamamında da aynı hizmetlerin olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza canla başla devam ediyoruz. Yeni yatırımlarımızın ilçelerimize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.