Bursa Büyükşehir'den kar seferberliği

Gece ve gün boyu kesintisiz devam eden çalışmalarla 17 ilçede kardan kapanan 302 mahallenin yolu ulaşıma açılırken, 128 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 123 araç ve 431 personelle karla mücadele çalışmalarına başladı. Ulaşımda bir sorun yaşanmaması için kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuz halinde olan ekipler, 17 ilçede 302 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında Büyükorhan'da 38, Orhaneli'de 30, Harmancık'ta 16, Karacabey'de 4, Mustafakemalpaşa'da 40, İznik'te 27, İnegöl'de 32, Yenişehir'de 10, Orhangazi'de 11, Osmangazi'de 22, Nilüfer'de 14, Gürsu'da 12, Kestel'de 21 ve Keles'te 25 mahallenin yolu kardan temizlendi. Halen kapalı olan 128 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.