Bursa Büyükşehir'den Karacabey'e dev arıtma tesisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Karacabey ilçesinde ‘vatandaşların kesintisiz ve daha temiz içme suyuna kavuşması amacıyla' hayata geçireceği Güngörmez Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa'yı baştan sona sağlıklı altyapıya kavuşturarak geleceğe taşımayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında altyapı hamlelerini sürdürüyor. BUSKİ marifetiyle Karacabey Güngörmez Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesindeki mahalleleri temiz ve sağlıklı içme suyuyla buluşturmayı hedefliyor.

Bursa'nın önemli tarım merkezlerinden olan Karacabey'de yaklaşık 11 milyon TL'lik proje bedeliyle arıtma tesisini hayata geçireceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Projeyi inşallah bir yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Karacabey ilçesindeki Güngörmez Su Alma Yapısından beslenen Kedikaya, Kıranlar, Harmanlı, Akçakoyun, Akçasusurluk, Çarık, Ekmekçi, Hayırlar ve Taşlık mahallelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları doğrultusunda projeyi hayata geçirdik. Söz konusu içmesuyu arıtma tesisi ile yaklaşık 2000 kişiye su temin edeceğiz. BUSKİ marifetiyle Bursa'nın dört bir yanında arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Vatandaşları sağlıklı ve kaliteli içme suyuyla buluşturuyoruz. Karacabey Güngörmez Paket İçmesuyu Arıtma Tesisiyle de bölge halkına sağlıklı, kaliteli içme ve kullanma suyunu ulaştırmış olacağız” dedi.