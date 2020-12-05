Bursa Büyükşehir'den plazma bağış seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hastanelerde Covid-19'dan tedavi gören vatandaşların hayata tutunmaları için plazma bağış seferberliği başlattı. Covid-19 hastalığından şifa bulan ve hastalığın üzerinden 28 gün geçmiş kişileri plazma seferberliğine katılmaya davet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “4441600 numaralı çağrı merkezimizi arayarak; plazma bağış başvurusu yapan hemşerilerimizi ücretsiz olarak ambulansla evlerinden alıp, Kızılay'da kan verdikten sonra tekrar evlerine bırakacağız” dedi.

Covid-19 ortaya çıktıktan sonra tüm kaynaklarını salgınla mücadele için kullanan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de hastanelerde koronavirüs tedavisi gören vatandaşlar için harekete geçti. ‘Haydi Bursa, sen de plazma bağışla. Herkes hayata tutunsun' sloganıyla planlanan kampanya çerçevesinde; koronavirüsten iyileşen ve hastalığın üzerinden 28 gün geçirmiş kişiler kan bağışında bulunarak, hastanede tedavi gören korona hastaları için umut olacak. Uygulama kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, kampanyaya katılan vatandaşları kendi ambulanslarıyla evlerinden alacak ve Kızılay Kan Merkezi'nde bağış yaptıktan sonra tekrar aynı ambulanslarla evlerine bırakacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da yaşayan herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, maske-mesafe-hijyen kurallarına uyarak, birlik içerisinde özlenen gülere tekrar döneceklerini ifade eden Başkan Aktaş, ‘Haydi Bursa, sen de plazma bağışla. Herkes hayata tutunsun' sloganıyla covid-19 ile mücadele eden hastalara destek olmak için yeni bir süreci devreye aldıklarını söyledi. Hastalığı geçirmiş, şifa bulmuş ve üzerinden 28 gün geçmiş vatandaşlarımızı hastanelerde şifa bekleyenler için plazma vermeye davet eden Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ‘plazma bağış seferberliği' başlatıyoruz. 4441600 numaralı çağrı merkezini arayarak plazma bağış başvurusu yapan hemşerilerimizi, ücretsiz olarak ambulanslarımızla evlerinden alıp Kızılay Kan Merkezi'ne götürecek ve plazma bağışı gerçekleştikten sonra evlerine geri getireceğiz” diye konuştu.