Bursa Büyükşehir'den ücretsiz diyetisyen hizmeti

Sağlıklı yaşam için yeni bir hizmeti daha hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, obeziteye bağlı gelişebilecek olan kronik hastalık risklerini en aza indirmek, kadınların sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri BUSMEK Mimar Sinan Sosyal Yaşam Merkezi'nde ücretsiz diyetisyen hizmeti uygulamasını başlatıyor. Ücretsiz diyetisyen hizmeti ile kadınlara sağlıklı, yeterli, dengeli ve bilinçli bir biçimde beslenmeleri adına yol gösterilecek programda, beslenme konusunda da doğru bilgiler verilip, yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve buna uygun beslenme programları oluşturulacak.

Kişinin vücut kitle endeksinin ve genel değerlendirmenin sonunda, sonuçların durumuna göre, kişinin metabolizmasına uygun, yaşam standardı ve fiziksel aktivite durumu da göz önünde bulundurularak beslenme programı belirlenecek. Beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapılarak, verilen kilonun kalıcı olması sağlanacak. Projede, kişinin sosyal yaşantısından soyutlanmadan, bulunduğu her ortamda beslenme programını rahatlıkla uygulayarak diyeti monotonluktan çıkarmak amaçlanıyor. Ücretsiz diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını http://busmek.bursa.bel.tr/ adresinden yapabilecekler.