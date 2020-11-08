Bursa Büyükşehir'den ‘yeşil' atak

Bursa'nın yeniden yeşil kimliğini kazanması için yaklaşık 1,5 milyon metrekareye ulaşan büyük yeşil alan projeleri üzerinde çalışan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mahallelere nefes aldıracak küçük ölçekli parkların yapımı için de tüm imkanları zorluyor. Çalışmalar kapsamında Bağlaraltı Mahallesi'ndeki BUSKİ'ye ait su depolarının bulunduğu alanı çevreleyen duvarları kaldıran Büyükşehir Belediyesi, bölgeye yaklaşık 20 bin metrekarelik ayrıcalıklı bir park kazandırıyor.

Sanayileşmeye bağlı olarak özellikle 1980'li yıllardan itibaren yaşanan göç yüzünden ‘yeşil' kimliğinden giderek uzaklaşan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla yeniden yeşille anılan bir kent haline geliyor. Çalışmalar kapsamında 40 dönümlük Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi ve 225 dönümlük Vakıfköy Kent parkını Bursa'ya kazandıran, Ürünlü Millet Bahçesi, Çeltik Tematik Çiçek ve Su Parkı, Gökdere Çocuk Aktivite Köyü ve Trafik Eğitim Merkezi, Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire alanı, Çekirge Teras gibi projelerle bu dönem 1,5 milyon metrekareden fazla alanı kente kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli parklarla da mahallere nefes aldırıyor. Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde bulunan ve BUSKİ D9 Su depolarının bulunduğu DSİ'ye ait alan Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıcalıklı bir parka dönüştürülüyor.

Park şekillenmeye başladı

Çalışmalar kapsamında su depolarını çevreleyen duvarların alanı daraltıldı ve ortaya yaklaşık 16 bin metrekarelik alan çıktı. Kafeterya, çocuk oyun alanları, dış mekan spor aletlerinin bulunduğu alan, yürüyüş yolları ve 4 edat pergola ile sadece Bağlaraltı Mahallesi'ne değil, Esenevler, Erikli ve 75. Yıl Mahallelerine de hizmet verecek parkın bitişiğinde bulunan Yıldırım Belediyesi sorumluluğundaki yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik park da bu proje ile bütünleşik hale getirilirken, bölgeye yaklaşık 20 bin metrekarelik nitelikli bir park kazandırılmış olacak.

Önceliğimiz sağlıklı çevre

Geçtiğimiz yıl Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte inceleme yaptığı alanda, bölgeye ayrıcalıklı bir park kazandıracaklarının sözünü verdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi süreci nedeniyle bir miktar gecikmeye uğrayan çalışmalarda artık sona geldiklerini söyledi. Yıldırım'a kazandıkları Vakıf Kent Parkı'nın ilçeye büyük bir değer kattığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bağlaraltı Mahallesi'ne kazandırdığımız bu park da 4 mahallemize birden hizmet verecek. 7'den 70'e tüm mahalle sakinlerimiz buraya gelip, keyifli vakit geçirebilecek. Çalışmalarımız en kıza zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Parkımız şimdiden bölgeye hayırlı olsun" dedi.