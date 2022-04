Bursa Büyükşehir'den Yetimler Günü iftarı

günü idrak edilen Yetimler Günü nedeniyle ‘Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü' iftar programıyla anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar programı Büyükşehir Belediye Orkestrasının mini bir tasavvuf müziği konseri ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ezan okunmasının ardından binlerce kişi aynı anda orucunu açtı.

Konuşmasına asr-ı saadetten kıssayla başlayan Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Peygamber efendimizin küçük yaşta hem yetim hem de öksüz kaldığını hatırlatarak, "Peygamber efendimiz davranışlarında öyle bir örnek olmuştur ki bugün adeta yeryüzünü sıcacık saran, yetim gülerse dünya güler sözünü doğrulamıştır. Bize düşen de peygamber efendimizi örnek alarak, kimsesizlere, yetimlere, öksüzlere, anne ve babalarımıza, akrabalarımıza yardım etmektir. Bu güzel sofrada bizleri buluşturan Allah'a hamdolsun" dedi.

İslam medeniyetinde her Ramazan ayının 15'inci gününün Yetimler Günü olarak idrak edildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Kendisinin de küçük yaşta yetim kaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi Bursa'da da Ramazan ayına dair özel bir hassasiyet var. Ben de yetim büyümüş bir ağabeyiniz, bir evladınız olarak sizlerle bir araya gelmekten son derece mutluyum. Her Ramazan olduğu gibi yine bu Ramazan'da da bir araya geldik. Çocuklarımıza sahip çıkan kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi yerlere geleceksiniz. Şehrimize, ülkemize faydalı olacaksınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.