Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nden çifte ödülle döndü.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından sekizincisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri 2020, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan ödül töreniyle sahiplerini buldu. Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerin projeleri Altın Karınca'da; yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödüllendirildi. MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, törenin açılış konuşmasında “Bugün bizleri bir araya getiren Altın Karınca Ödülleri şehirlerimiz için yaptığımız çalışmaların, ürettiğimiz projelerin bir anlamda taçlandırılması için bir vesile. Daha iyi bir geleceğin, yaşam kalitesi yüksek şehirlerin inşasında, belediyelerimizin çalışmaları kritik bir rol oynuyor. Adeta birer cazibe merkezi haline gelen, yatırım fırsatları sunan şehirlerin ortaya çıkardığı her zenginlik, ülkelerin hedefledikleri refah seviyesine ulaşmaları için zemin hazırlıyor. Dolayısıyla, Türkiye'nin lokomotifi olan Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerimiz Türkiye'nin gelişmesinde, kalkınmasında büyük bir öneme sahiptir” dedi.

Bursa Büyükşehir'e çifte ödül

Toplam 381 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı ve 41 belediyenin 52 projesinin ödüle layık görüldüğü Altın Karınca'da, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2 kategoride ödül almaya hak kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin “Bursa'da Aeroallerjen Ağlarının Kurulması ve Erken Uyarı Sistemleri" projesi Çevre ve Atık Yönetimi kategorisinde, "Hanlar Bölgesi Eylem Planı" ise Mimari ve Kentsel Tasarım kategorisinde ödüle değer görüldü. Törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre ve Atık Yönetimi kategorisindeki ödülü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk'a, Mimari ve Kentsel Tasarım kategorisindeki ödülü ise Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Uşun'a verdi.

Prof.Dr. Malyer'e ithaf edildi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa'da Aeroallerjen Ağlarının Kurulması ve Erken Uyarı Sistemleri” projesine verilen ödülü, aeroallerjen ağları konusunun Türkiye'de ilerlemesine öncülük eden ve yakın zamanda Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Hulusi Malyer'e ithaf etti. Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak iki farklı kategoride ödül aldık. Aslında burada belediyeler değil, projeler ödüllendiriliyor. Hanlar Bölgesi Eylem Planı projesi daha yeni başladı ama ödüle layık görüldü. Çünkü çok özel bir proje. İkinci olarak da Aeroallerjen Ağlarının Kurulması ve Erken Uyarı Sistemleri projesi. Polenler bahar aylarında her şehirde bir problem fakat bunların tespit edilmesiyle alakalı bir projeydi ve Uludağ Üniversitesi ile gerçekleştirdik. Çok değerli hocamızı da ben burada rahmet ile anmak istiyorum. Korona virüsten dolayı kaybettik. Kendisine ithaf ediyorum bu ödülü” dedi.