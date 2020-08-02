İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa Büyüşehir'le üniversite tercih zamanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavı sürecinde seminerler ve deneme sınavı kitapçığı dağıtımlarıyla yanlarında olduğu öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaları noktasında da yanlarında oluyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl düzenlenen YKS sınavı sürecinde Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi ile beraber “YKS'de Başarının Sırları” seminerleri düzenledi. Daha sonra 7 ilçedeki 30 farklı noktada YKS Deneme sınavı kitapçığı gençlere dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi, bu kez koronavirüs salgını sebebiyle sınava evlerinde hazırlanan gençlerin tercih maratonu sürecinde yanında yer alıyor.


Doğru yapılan tercih sıralamasının sınav puanı kadar önemli olduğu süreçte, gençlerin mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi gençlere profesyonel destek sunuyor. Uzman rehber kadrosuyla 6-14 Ağustos tarihlerindeki tercih maratonu süresince 17 ilçede sabit tercih noktaları kurulacak. Ayrıca günübirlik tercih noktaları ve mobil tercih tırları da ilçelerde gezerek, doğru üniversite seçimi ve istedikleri bölüme girebilmeleri için gençler yönlendirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.