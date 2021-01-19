Bursa buz tuttu, sıcaklık eksi 18'i gördü

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bursa'da gece saatlerinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi.

Son yılların en soğuk kış mevsimin yaşandığı Bursa'nın dağ ilçelerinden olan Büyükorhan'da termometreler eksiyi gördü. Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilçede hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düştü. Yolların ve kaldırımların buz tuttuğu Bursa'da soğuk havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.