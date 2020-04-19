Bursa caddeleri martılara kaldı

Sağlık ve İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı cuma gecesi saat 00.00'dan itibaren başladı. Günün ağarmasıyla birlikte Bursalıların görmeye alışık olduğu araç trafiği, yerini boş sokak ve caddelere bıraktı. Şehirde sessizliğe bürünmüş meydanlar ve parklar dikkati çekti. Bursa'nın tarihi mahallelerinden Çekirge'de boş caddeye inip yiyecek arayan bir martının görüntüsü objektiflere yansıdı. Normalde kedilerin gezerken görüldüğü caddeye araç trafiği olmaması sebebiyle martının inmesi, evlerinin balkonlarından bakan vatandaşları tebessüm ettirdi.