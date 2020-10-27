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Bursa caddelerinde tampon tampona yolculuk kameralara yansıdı

Bursa caddelerinde tampon tampona giden araçlar tehlike saçarken, yolda kalan bir aracı ise diğer araç itti.

O anlar kameralara yansıdı.


Bursa şehir merkezinde bulunan ana yollarda seyir eden otomobil sürücüleri diğer araçları tehlikeye sokarken o anlar kameralara yansıdı.


Yolda arıza yaparak çalışmayan otomobilin yardımına başka bir otomobil koştu. Ön kaputu sökülen otomobil arızalı otomobilin arka tamponuna yapışarak yol boyu ittirdi. Diğer yanda iki otomobil tampon tampona hızlı şekilde ana yolda seyrederek diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.

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