Bursa, Çanakkale'de tek yürek

Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren Bursa, zaferin 108'inci yılında da Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde kahraman ecdada vefa için tek yürek oldu.

Çanakkale Savaşı'nda 6-8 Ağustos 1915'te kahramanca çarpışan ve iki Tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe'de durdurup, Grup Komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Anafartalar Grubu'nun kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa Jandarma taburlarının üç bölüğündeki şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş devam ederken 1915'te bugünkü şehitlik yapılmıştı. Boş mermi kovanlarından yapılan bir heykelin de bulunduğu ve günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden biri olan Kireçtepe Şehitliği'ndeki heykel önünde Ulu Önder Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı da önemli bir belge olarak tarihe not olarak düşülmüştü. Kahraman ecdada vefa borcunu en iyi şekilde ödemek için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa Garnizon Komutanlığı işbirliğiyle bundan 8 yıl önce zaferin 100. yılında şehitliği ecdada yakışır hale getirmişti. O günden bu yana her yıl Kireçtepe Şehitliği'nde düzenlenen anma törenlerinde kahraman ecdadına vefa borcunu ödeyen Bursalılar, bu yıl da 30 otobüsle Kireçtepe'ye adeta çıkarma yaptı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı anma töreninde Bursa Erkek Lisesi öğrencileri 15'liler saygı alayı yürüyüşü yaptı.

Altın harflerle tarihi geçtiler

Şehitlerin ruhuna Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran bir zafer destanı olduğunu söyledi. Yıldız, “Toprakları toprak yapan üzerindeki kandır, eğer toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bize bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Gerçekten tarihini, geleneğini, göreneğini unutan milletlerin coğrafyasını bugün başkaları çiziyor. Cenabı Allah bu milletin coğrafyasını belirlemeyi kimseye nasip etmesin. Çanakkale Savaşı tarihimizin en şerefli sayfalarını dolduran bir zafer destanıdır. Bu savaş sadece bizim tarihimizi değil, dünya tarihini de yeniden yazan savaşlardan biridir. Yakın tarihimizde yazılan bu destan, ecdadımızın aziz hatırasını hatırlatacak, milli birlik ve beraberliğimizi daima canlı tutacak izler bırakmıştır. Dedelerimiz Seddülbahir'de, Arıburnu'nda, Anafartalar'da, Kireçtepe'de ve daha birçok cephede Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Bu muharebede savunma hattımızı güçlendiren birliklerden biri de Bursa Seyyar Jandarma Taburu'dur. Savaşın seyrini değiştiren stratejik savunmalar yaptılar. Cepheden cepheye koşarak özel görev taburu olarak yer adılar. Ağır kayıplar vermesine rağmen tarihe altın harflerle adını yazdırdılar. Ruhları Şad olsun” diye konuştu.

En kutsal emanet

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Fırat Eker de Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihinin seyrini değiştiren, Türk istiklal mücadelesine zemin hazırlayan, cesaret ve kahramanlık örneği bir Türk destanı olduğunu vurguladı. Bu zaferin Türk'ün vatan toprağına el uzatılamayacağının ve Türk'ün esir edilemeyeceğinin tüm dünyaya ispatı olduğunu kaydeden Eker, “Bu zaferin kazanılmasında büyük rol oynayan Bursa Seyyar Jandarma Taburu da Tabur Komutanı Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey komutasında, 979 yiğit vatan evladıyla teşkil edilmiş ve Çanakkale cephesine sevk edilmiştir. Gelibolu Seyyar Jandarma Taburuyla birlikte sayıları 27 bini bulan, dönemin en güçlü silahlarıyla tesis edilmiş düşman kuvvetlerine karşı amansızca mücadele ederek düşmana geçit vermemiştir. Ruhları şad olsun. Huzurunda bulunduğumuz kahraman şehitlerimiz ve aziz milletimiz emin olsun ki; atalarımızın kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kahraman Türk jandarmasının en kutsal emaneti olarak korunacaktır” dedi.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de Çanakkale ruhunun sonsuza kadar yaşatılacağını belirterek, “Bugün bir devrin battığı ama vatan kalbinin attığı topraklardayız. Bize düşen o Çanakkale ruhunu sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu vesileyle bu programı yapan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan Bursalılar, şehitliği ziyaret edip, kahraman ecdadı için dualar okudu.