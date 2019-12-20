Bursa cezaevinde Akide Şekeri takdir topladı

Bursa Devlet Tiyatrosunun en beğenilen eserlerinden Akide Şekeri isimli tiyatro oyunu, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlüler için sahnelendi.

Tiyatro oyununu Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Güneş Kurum, 2. Müdür Haluk Çankaya, Dursun Ali Ceryan, kurum personeli, kurumda staj yapan öğrenciler ile cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler izledi. Devlet Tiyatrosu sanatçısı Cenk Turan'ın yönettiği 'Akide Şekeri' adlı oyunu 178 hükümlü tutuklu sahnede izlerken merkezi yayın sistemi ile kurumda kalan tüm hükümlü tutukluların da izlemesi sağlandı. Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez motifi olan ortaoyunu türündeki oyun seyirciyi Kavuklu, Pişekar, Külhanbeyi ve Arap Bacı gibi renkli karakterlerle sazlı sözlü eski İstanbul komedisi türündeki oyunu büyük bir ustalık ile sunan Akide Şekeri adlı eser protokol üyeleri ve kurum personeli ile tutuklu ve hükümlülerin büyük beğenisini toplarken oyun sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Kurum müdürü Hüseyin Güneş oyun sonrası yaptığı konuşmada Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan başta olmak üzere yönetmen Cenk Turan ve tüm oyunculara teşekkür ederek kurumun tekstil atölyesinde üretilen ürünlerden hediyeler takdim etti.