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Bursa Çimento, Yeşil Çevre'yi ziyaret etti

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu üyesi ve Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli ile Bursa Çimento İşletme Müdürü İbrahim Çoğal’ı konuk etti.

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu üyesi ve Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli ile Bursa Çimento İşletme Müdürü İbrahim Çoğal'ı konuk etti.


S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli ve İşletme Müdürü İbrahim Çoğal ile görüştü. Ziyarette S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi ile Bursa Çimento arasında çevre ile ilgili yürütülecek ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, toplantıda ortaklaşa yürütülecek inovasyon projelerini de görüştüklerini belirtti. Yeşil Çevre'nin Türkiye'de örnek gösterilen bir tesis olduğuna işaret eden Aydın, kooperatif olarak ortaklarla birlikte daha temiz bir çevre hedefiyle hareket ettiklerini kaydetti. Aydın, "Yeşil Çevre Arıtma Tesisi hem üreten hem de 'çevre dostu' sanayinin en güzel örneği" dedi.


Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli de ziyaretin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Mehmet Aydın'dan Yeşil Çevre tarafından yürütülen projeler hakkında bilgiler aldıklarını anlatan Nemli, firma olarak Yeşil Çevre ile birlikte ortak projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

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