İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Kuş Gemlik Adliye Sarayını ziyaret etti

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Gemlik’te yapılan yeni adliye binasını ziyaret etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Gemlik'te yapılan yeni adliye binasını ziyaret etti.


Gemlik Adliyesi inşaatı hakkında müteahhit firma yetkililerinden de bilgi alan Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, inşaatın tüm bölümlerini de ekibiyle birlikte inceledi. Farklı bölümler ile alakalı da Kuş, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger'den brifing aldı. İnşaatı devam ettiren firma yetkilileri de 70 kişiyle çalışmaların sürdüğünü ve haziran ayında taşınacak hale gelmesinin mümkün olduğunun altını çizdiler.


Kuş ise, adliyenin gerek konum, gerek yapının mimarisi, gerekse büyüyen bir ilçenin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmasının önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.