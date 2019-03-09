Bursa daha güzel yarınlara ulaşacak

olağan genel kurul toplantısı'nda, Balkanların Bursa için değerine vurgu yaptı. Aktaş, Bursa'nın daha güzel yarınlara gidebilmesi adına heyecanlı olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur, Balkan Türk Evi'nde bir araya geldiği BALKANTÜRKSİAD üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, “Her coğrafya değerlidir ama Balkan coğrafyası, tarihin derinliklerinden gelen yapısıyla bizim için çok çok önemli. Bosna Hersek, Makedonya, Kosova ve diğer Balkan ülkelerinin emin olması, bizim coğrafyamızın da sağlıklı ve güvenli olması demektir” ifadesini kullandı.

Başkan Aktaş, Balkan şehirlerinin Bursa ile benzer yapısal özellikleri olduğuna değinerek, “Sarayevo'yu, Üsküp'ü, Bursa'dan ayırmak kesinlikle mümkün değil. Balkan şehirleriyle ilgili anılarımız var. Bulgaristan'dan ve diğer Balkan ülkelerinden gelerek Bursa'da yaşayan hemşehrilerimiz var. BALKANTÜRKSİAD, hem Balkan coğrafyasının kültürünün, örf adetlerinin yaşatılması hem de ekonomik anlamda iş insanlarının gelişimi ve daha güzel yarınların hazırlanması noktasında önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bu buluşmalar da Bursa ekonomisine değer katan önemli bir unsur” diye konuştu.

Bursa'nın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Bursa'nın ulaşılabilirliği, imar ve kentleşme ve yeşille özdeşleşen yapısıyla ilgili çok önemli projelerimiz var. Detaylıca çalışılan, uzmanlarıyla istişare edilen, nitelikli projeler bunlar. Bursa'nın daha güzel yarınlara gidebilmesi adına istekli ve heyecanlıyız. Şehrimizde ve ülkemizde de bu dinamizmi ve heyecanı net görüyorum” diyerek, Bursa'nın geleceğine önem verdiğini vurguladı.