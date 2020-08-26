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Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini ‘Tarla Kuşuydu Juliet' ile açıyor

Bursa Devlet Tiyatrosu seyircisine muhteşem bir komediyle ve sağlık önlemleriyle ‘Merhaba’ diyecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu seyircisine muhteşem bir komediyle ve sağlık önlemleriyle ‘Merhaba' diyecek. Ephraim Kishon'un Tarla Kuşuydu Juliet adlı oyunu 1 Eylül'de AVP sahnesinde Bursalı sanatseverlerle buluşacak.


Tiyatro tarihinin efsanevi aşıkları Romeo ve Juliet'in kavuşmalarını ve evli-çocuklu hallerini anlatan oyunu, Ali Volkan Çetinkaya yönetiyor. Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Kübra Tüzgün ve Akif Oktay'ın rol aldığı oyunun dekor tasarımı Cenk Oral'a, ışık tasarımı Sinan Mahcup'a ait. Müzikler Gürkan Çakıcı imzasını taşıyor.


AVP salonuna yeni düzenleme


Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nun koltukları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlendi, seyirci sayısı yarıya indirildi. Önlemler kapsamında oyun Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri perde açacak, gösterim olmayan günlerde de salon dezenfekte edilecek. Salona maskesiz seyirci alınmayacak. Girişte ateş ölçer ve el dezenfektanı bulunacak.

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