Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yeni dönem

15 ve 16 Ekim tarihlerinde Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde yapılacak sınavda, 16-24 yaş arası adaylardan bir şiir okumaları, bir şarkı söylemeleri ve bir de tirad oynamaları istenecek ve sınavda başarılı olan adaylar 22 Ekim Cumartesi günü başlayacak kursa katılmaya hak kazanacak.

Genç yeteneklerin tiyatroyla tanışmalarını, tiyatro seyircisi yaratmayı ve tiyatro sevgisini yaymayı hedefleyen ücretsiz kursların adayları; fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile 14 Ekim Cuma gününe kadar Bursa Devlet Tiyatrosu Halkla İlişkiler Birimine başvurabilecek.