Bursa dünyanın en huzurlu şehirlerinden

Dünya genelinde 5 bin 438 şehirde 76 bin 339 kişiyle Numbeo tarafından yapılan suç anketinde Bursa, dünyanın en güvenli 27'nci şehri oldu. Uluslararası turizm trafiğinde güvenlik en önemli tercih sebebi olurken, Bursa bu özelliğiyle de turizmde hedef büyütüyor.

Her yıl 5 binden fazla şehri değerlendiren sağlık, suç oranı, nüfus, trafik, pahalılık gibi kriterleri kıyaslayarak ‘refah seviyesi en yüksek şehirler' listesi hazırlayan Numbeo,328 kentin kıyaslandığı en güvenilir şehirler listesini açıkladı. Güvenlik endeksinin yüzde 89,39 olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dhabi dünyanın en güvenli kenti olurken, Katar'dan Doha ikinci ve Kanada'dan Quebec City üçüncü sırada yer aldı. Suç endeksinin yüzde 85,26 olduğu Venezuella'dan Karakas en güvenliksiz kent olurken, onu Güney Afrika'dan Pietermaritzburg ve Papua Yeni Gine'den Port Moresby takip etti.

Numbeo'nun güvenlik endekslerine göre yaptığı sıralamada Türkiye'den de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir de yer aldı. Bursa, yüzde 77,34 güvenlik endeksi ile dünyanın 27'inci güvenli kenti olarak listeye girdi. En güvenilir dünya şehirleri listesinde İzmir 49'uncu, Ankara 140'ıncı ve İstanbul ise 207'nci sırada yer alıyor.

Özellikle uluslararası turizm trafiğinde güvenlik en öncelikli konu olarak ele alırken, dünyanın en güvenlikli 27'inci şehri olması da Bursa'nın turizmdeki en önemli kozu haline geliyor. Bursa'nın turizm pastasından aldığı payı artırabilmek adına öncelikle kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ederken, bir taraftan da ‘güvenlik kent' vurgusunu öne çıkarak. Özellikle turizmin yeni rotası olarak belirlenen Güney Kore açılımında da güvenlik özellikle Güney Koreli turizmcilerinin hassasiyetle üzerinde durdukları bir konu.

Önce huzur

Önce Güney Koreli sosyal medya fenomenlerini, ardından Güney Kore'nin en büyük 5 tur operatörünün de aralarında bulunduğu 9 seyahat acentesi yöneticisini Bursa'da ağırlayan, ardından kendisi de Güney Kore'de temaslarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güvenliğin turizmdeki önemine dikkat çekti. Dünyanın neresinde olursa olursun insanların huzur bulmak için tatile çıktığını, bu nedenle güvenliğin en öncelikli konu olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Bursa'mız tarihi ve kültürel birikimiyle, doğal güzellikleriyle tam bir turizm merkezi. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak katıldığımız tüm uluslararası fuarlarda bu değerlerimizi en iyi şekilde tanıtıyoruz. Bunun yanında uluslararası şirketler tarafından yapılan araştırmalarda Bursa'nın dünyanın en güvenilir 27'inci kenti olması bizim turizmde elimizi kuvvetlendiriyor. İnşallah birkaç yıl içinde turizmde yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya başlayacağız” dedi.