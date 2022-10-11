Bursa Edebiyat ve Yazı Kampı tamamlandı

Edebiyat ve yazıya meraklı olanların eleştirel okumayı öğrenmesi ve yazı yazma kabiliyetini geliştirmesi hedefiyle düzenlenen ‘Bursa Edebiyat ve Yazı Kampı' sona erdi.

Edebiyat, sanat ve kültür alanında örnek çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, bir haftalık ‘Bursa Edebiyat ve Yazı Kampı' ile yine bir ilki gerçekleştirdi. Karacaali Gençlik Kampı'nda 3 Ekim'de başlayıp 9 Ekim'de biten kampta, 18-30 yaş arası 25 edebiyatsevere Türkiye'nin önde gelen şair, yazar ve edebiyatçıları farklı konularda seminer verdi.

Hakkı Özdemir yönetimindeki kampta; Prof. Dr. Abdullah Harmancı ‘Çocuk Edebiyatı Nedir, Ne Değildir?', Prof. Dr. Alâattin Karaca ‘Edebî Dil ve Üslûp', Ali Ayçil ‘Hikâye Nedir, Ne Değildir?', A. Ali Ural ‘Deneme Nedir, Ne Değildir?', Beşir Ayvazoğlu ‘Yazarlık Mesleği ve Yazı Sanatı', Dr. Celâl Fedai ‘Eleştirel Okuma Nedir?', Hakkı Özdemir ‘Roman Nedir, Ne Değildir?', Hüseyin Akın ‘Şiir Nedir, Ne Değildir?', Mehmet Nuri Yardım ‘Edebî Türler', Dr. Necmettin Turinay ‘Yazarın/Yazının Amacı Nedir?', Osman Özbahçe ‘Eleştiri Nedir, Ne Değildir?', Sedat Demir ‘Edebiyatın Merkezi Ne(resi)dir?', Selçuk Küpçük ‘Dergiciliğin Edebiyat İçin Önemi Nedir?' ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özsaray ‘Edebiyatın Faydası Nedir?' başlıklı seminer ile yazar adaylarına bilgi ve birikimlerini aktardı.

Seminerlere ilave olarak; Abdülhak Şinasi Hisar'ın ‘Fahim Bey ve Biz', Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ‘Beş Şehir', Attila İlhan'ın ‘Hangi Batı?', Cemil Meriç'in ‘Bu Ülke', Hüseyin Nihal Atsız'ın ‘Ruh Adam', Refik Halid Karay'ın ‘Memleket Hikâyeleri' ve Yahya Kemâl Beyatlı'nın ‘Kendi Gök Kubbemiz' adlı eserleri tahlil edildi.

Gençlerin nitelikli zaman geçirip, kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayan kampın sonunda, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından edebiyat meraklılarına ‘katılım belgesi' verildi. Kampa katılan edebiyat ve yazı meraklılarını kutlayan Yıldız, “Gençlerin zamanlarını bu tür faaliyetlere ayırması, kendilerini donanımlı yetiştirmeleri için çok önemli. Bir haftadır önemli isimlerden ders gören edebiyata ilgili kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Buradaki bilgilerin onlar için yol gösterici olacağını düşünüyorum” dedi.