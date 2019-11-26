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Bursa Emniyetinden dev operasyon: 38 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar neticesinde farklı suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen il merkezi ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Şüphelilerden silahla yağma suçundan 7 yıl 10 ay 13 gün hapis cezası ile aranan K.C.K., kasten öldürme ve basit yaralama suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası ile aranan İ.K., hırsızlık suçu ve trafiği tehlikeye sokma suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 500 lira para cezası ile aranan Y.P. ve aralarında kadınların da bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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