Bursa Emniyetinden dev operasyon: 38 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen il merkezi ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Şüphelilerden silahla yağma suçundan 7 yıl 10 ay 13 gün hapis cezası ile aranan K.C.K., kasten öldürme ve basit yaralama suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası ile aranan İ.K., hırsızlık suçu ve trafiği tehlikeye sokma suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 500 lira para cezası ile aranan Y.P. ve aralarında kadınların da bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.