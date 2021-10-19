İhlas Haber Ajansı

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Bursa emniyetinin acı günü

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru İhsan Can(47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İhsan Can(47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Bursa Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İhsan Can, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği ifade edilen Can, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Evli ve 2 çocuk babası olan Can'ın ani ölümü, ailesini, sevenlerini, ve polis meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu. Polis memuru İhsan Can'ın Orhaneli'de topraga verileceği öğrenildi.

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