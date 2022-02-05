Bursa Emniyeti'nin acı günü

Bursa'da görevi başında geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Polis Müdürü Engin Akpınar, İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde Narkotik ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) birimlerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar, 23 Ocak günü görev başındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Akpınar, 12 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Engin Akpınar için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü FSM Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Ailesi, yakınları, birlikte görev yaptığı meslektaşları ve meslek büyüklerinin katıldığı törende, sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Akpınar'ın anne-babası, eşi ve tek çocuğu taziyeleri kabul etti.

Engin Akpınar'ın cenazesi, yapılan tören sonrası Gemlik Asım Kocabıyık Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gemlik Yeni Mezarlığı'na defnedilecek.