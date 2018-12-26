İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa eski emniyet müdür yardımcısının oğlu intihar etti

Burse eski emniyet müdür yardımcısının 27 yaşındaki oğlu tabancayla intihar etti.


Olay saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Pembe Çarşı olarak bilinen mevkide 7. Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Bursa'da araba kiralama işi yapan Mert İlhan (27) 16 GV 286 plakalı aracının içinde göğsüne tabancayla ateş ederek intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden İlhan'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


İntihar eden gencin, haberi alan yakınları ve arkadaşları olay yerine akın ederken, İlhan'ın Bursa eski emniyet müdürü yardımcısı Yusuf İlhan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Yusuf İlhan'ın oğlunun intihar haberiyle olay yerine geldiği, oğlunu gördükten sonra ise olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.


Genç adamın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.