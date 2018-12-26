Bursa eski emniyet müdür yardımcısının oğlu intihar etti

Olay saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Pembe Çarşı olarak bilinen mevkide 7. Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Bursa'da araba kiralama işi yapan Mert İlhan (27) 16 GV 286 plakalı aracının içinde göğsüne tabancayla ateş ederek intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden İlhan'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İntihar eden gencin, haberi alan yakınları ve arkadaşları olay yerine akın ederken, İlhan'ın Bursa eski emniyet müdürü yardımcısı Yusuf İlhan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Yusuf İlhan'ın oğlunun intihar haberiyle olay yerine geldiği, oğlunu gördükten sonra ise olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Genç adamın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.