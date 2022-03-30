Bursa evde sağlıkta Türkiye'ye örnek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Hasta Bakım Hizmetleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği işbirliğiyle düzenlediği 6. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi'nde Türkiye'deki en iyi uygulama olarak gösterildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği işbirliğiyle düzenlediği 6. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu ile ilgili bakanlık yöneticilerinin de katıldığı kongreye online bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde sağlık hizmetlerine yönelik Bursa'da hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Aktaş, Büyükşehir çatısı altında 2010 yılında 33 personel ve 10 araçla başlayan hizmetin bugün 149 personel, 46 binek araç ve 25 ambulansla adeta bir sağlık ordusuna dönüştüğünü belirtti. Bugüne kadar 65 bin hastaya 1 milyon 200 bin sağlık ve bakım hizmeti verildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, 160 bin hastanın da ambulansla hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kongre çerçevesinde yapılan akademik sunumlarda Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan evde sağlık hizmetleri katılımcılara anlatırken, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan da Bursa'daki uygulama hakkında bir sunum yaptı. Evde bakım ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra yine örnek bir uygulama olarak hayata geçirdikleri Gönül Bağı projesi hakkında da bilgi veren Fidan, yalnız yaşayan ve risk grubundaki yaşlıların 7/24 takip olduğunu hatırlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin evde sağlık hizmetleri 6. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi'nde Türkiye'deki en iyi uygulama olarak gösterildi.