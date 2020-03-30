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Bursa evden yarışıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçiren vatandaşların hem keyifli zaman geçirmesi, hem bilgilenmesi hem de ödüller kazanması için online yarışma düzenleyecek.


Her gün iki bölüm halinde canlı olarak yapılacak yarışma 10 gün sürecek. Günün kazananları ve finalde birinci olana tablet, kitap seti ve cep telefonu hediye edilecek. İlk yarışma Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak. Yarışmayla ilgili duyuruyu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından paylaştı. Aktaş paylaşımında, "Bu zor günlerde hijyene önem veriyor ve evde kalıyoruz. Evde kalmamız bilgiye uzak kalmamız anlamına gelmiyor. Sizler için çok eğlenceli ve bilgi dolu bir yarışma hazırladık. Detaylar ve katılmak için https://bursa.bel.tr/yarisma adresine tıklayınız" ifadelerini kullandı.

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