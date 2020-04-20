Bursa Evden Yarışıyor'un büyük finali nefes kesti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından internette çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ‘Bursa Evden Yarışıyor'un finali nefes kesti.

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan programa online bağlanan Başkan Alinur Aktaş, yarışmacıların heyecanına ortak oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm dünyayı saran Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşların nitelikli zaman geçirmeleri için internetteki sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği ‘Bursa Evden Yarışıyor' programının finali büyük çekişmeye sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi encümen salonuna kurulan mini stüdyo aracılığıyla gerçekleştirilen programa telekonferans yöntemiyle katılan Başkan Alinur Aktaş da yarışmacıların heyecanını paylaştı. Başkan Aktaş, 10 gün süren ve internet üzerinde günde iki bölüm halinde gerçekleştirilen yarışmaya 16 bin 715 kişinin katılım sağladığını söyledi. Yarışmaya gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, yarışmanın internet sayfasının da 720 bin 459 gibi rekor bir oranda görüntülendiğini ifade etti. Yarışmanın finali öncesi katılımcıların Bursa ve korona virüsü ile mücadeleye ilişkin 500 soruya cevap verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, 10 günün sonunda finale kalan yarışmacıları tebrik etti, başarı dileklerini iletti.

Büyükşehir 7/24 yanınızda

Bursa'da salgına ilişkin alınan önlemleri ve çalışmaları da anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin tüm birimlerinin ve belediye iştiraki şirketlerin vatandaşın evinde huzurla ve sağlıkla zaman geçirmesi için tüm tedbirleri aldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi birimlerinin sosyal medya hesaplarında internet üzerinden birçok aktivitenin gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde Beyaz Masa, Alo 153 ve belediye santralını arayabileceklerini, bu birimlerin haftanın 7 günü 24 saat vatandaşın beklenti ve taleplerine yanıt verdiğini belirtti.

Ödül Mudanya'ya gitti

Gökhan Küçükkaplıdağ'ın sunduğu yarışmaya tele konferans yönetimiyle evlerinden katılan 10 finalist, Bursa ve Covid-19 salgınına ilişkin hazırlanan sorulara doğru cevap verebilmek için ter döktü. Basın Yayın ve Halka İlişkiler, Bilgi İşlem Daire başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilerek hayata geçirilen yarışmanın finalinde toplam 20 sorudan 19'una doğru cevap veren Osman Yırtımcı birinci oldu. Mudanya'da ikamet eden Yırtımcı, bir cep telefonu ve kitap setinin sahibi oldu. Yarışmanın sonunda tüm finalistler, ellerindeki kartları kaldırarak Bursalıları evde kalmaya davet etti.