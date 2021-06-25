Bursa Fan Club'tan Bursaspor'a ziyaret

Bursa Fan Club, Bursaspor Kulübü'nün yeni yönetimini Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Bursa Fan Club Üyeleri, Yönetim Kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen ziyarete Bursa Fan Club Başkanı Mehmet Toplan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Ademoğlu, Mithat Usbay, Levent Güzelkazzas, Metin İlhanlı ve Serkan Atilla katıldı. Ekip liderimiz Emin Adanur ve Başkanımız Hayrettin Gülgüler, ziyaretten dolayı Bursa Fan Club üyelerine teşekkür etti.”