Bursa Fashion Week'ten renkli ‘merhaba'

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bursa Fashion Week, Çelik Palas Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemek daveti ile başladı.

Çelik Palas Hotel; moda dünyasına yeni bir soluk getirmek için yola çıkan Bursa Fashion Week'in gala yemeği ve konaklama sponsorluğunu üstlendi. Bursalı tiyatrocu Neriman Uğur, işletmeci Engin Yürük, tekstilci Ali Sayın, eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Turgay Kıran gibi jüri üyesi isimlerle dikkat çeken Fashion Week 2019 gala yemeğinde keyifli dakikalar yaşandı. Moda dizayncısı Yaşariye Doğan'ın açılış konuşmasının ardından, tarih boyunca Çelik Palas Hotel'de konaklamış tüm jüri üyeleri hatıralarını paylaştı. Moda tasarımcısı Muzaffer Çuha, Çelik Palas Hotel'de Zeki Müren ile konakladığını, burada çok güzel hatıraları olduğunu dile getirirken, misafirlere duygulu anlar yaşattı. Çelik Palas Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Sevil Aydın'ın otelin tarihi üzerine bir konuşma yapmasının ardından misafirler Atatürk Palas suitlerini gezdi.