Bursa fasulyesi dünya mutfağında

Fasulyesi ile meşhur Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde makine ile hasadı yapılan fasulyeler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Fasulye hasadında konuşan S.S. Yenişehir Çeltikçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Müdürü Remzi Aşan, “Köyümüzde makine ile hasat yapıyoruz. Bir kadın günde 100 kilo fasulye topluyor. Bir kamyon yaklaşık 15 ton mahsul alıyor. 15 ton mahsulü 150 kadın bir günde toplarken makine ile biz bu hasadı 1 saatte gerçekleştiriyoruz. Kaliteli ürün yapıyoruz. 13 firmaya fasulye veriyoruz. Bunlar dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Yılda 6 bin ton fasulye ve diğer ürünleri yetiştiriyoruz” diye konuştu.